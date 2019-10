Hébergement libre de contenus africains

Disposez gratuitement d’un espace WEB pour héberger votre site !

Pour promouvoir la production d’informations africaines, Africa Computing met à la disposition de toute personne ou structure qui le souhaite un service gratuit d’hébergement de sites WEB.

Les espaces Internet qui vous sont proposés sont accessibles sous la forme d’un sous-domaine de type http://monsite.africa-web.org ou par exemple http://monsite.afrikart.net ou http://monsite.salifa.com (Si vous disposez d’un nom de domaine, nous hébergeons également gratuitement votre nom de domaine).

Pour pouvoir être hébergé gratuitement par Africa Computing et bénéficier du support technique et des différents services associés, il est nécessaire d’accepter les conditions de la charte d’Africa Computing. Cette charte a pour but de s’assurer que votre site présente un contenu lié à un quelconque pays du continent Africain et ce quelque soit le caractère de votre site (culturel, social ou économique) et que votre site en en accord avec l’éthique que suit Africa Computing.

L’hebergé est libre de disposer de son espace à des fins commerciales et peut percevoir des retombées publicitaires comme il l’entend. De son coté Africa Computing, s’engage à ne jamais imposer d’encart ou fenêtre publicitaire sur le site de l’hebergé.

Caractéristiques de votre espace WEB

Un espace libre d’utilisation à des fins commerciales ou non. Pas de restriction de la taille de votre site (Votre espace est limité à 100 Mo au moment de la création, mais cet espace est adapté à vos besoins sur simple demande).

Pas de bannières ou publicités imposées.

L’accès à la puissance d’un hébergement unix assuré par nos soins (Serveur Apache, PHP, MySql).

Une adresse d’accès facile sous la forme d’un sous-domaine mis à votre disposition (exemple : http://votrenom.africa-web.org).

Si vous souhaitez un accès plus personnalisé à votre site, nous vous proposons également d’héberger gratuitement votre propre nom de domaine. Pour le dépot des noms de domaine en .com, .org ou .net, nous vous suggérons d’utiliser l’excellent service gandi.net (12 euros HT par an soit environ 80 francs ou 11 $). Pour la configuration du serveur DNS associé au nom de domaine, nous nous tenons à votre disposition pour vous aider ou pour réaliser la démarche à suivre.

Un compte ftp pour mettre à jour votre site.

Un paneau d’administration complet pour gérer tous les services associés à votre compte.

Le langage de script PHP4 (permet de mettre dans les pages HTML des scripts qui sont traités par le serveur qui construit alors dynamiquement des pages HTML en résultat).

Une ou plusieurs bases de données MySQL. L’ouverture des bases MySQL n’étant pas automatique, vous devez en faire la demande. L’interface WEB phpMyAdmin vous permet d’administrer vos bases de données.

Une aide pratique et technique dans la création et la gestion de votre site.

Statistiques de connexion à votre site (mises à jour journalièrement).

Possibilité d’avoir une ou plusieurs adresses e-mail (sous un nom de domaine géré par africacomputing ou sous votre propre nom de domaine). Consultation des boîtes aux lettres par POP3 et par Webmail.